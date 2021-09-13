Мэр Курска рассказал о дате проведения Дня города

Стартовал праздник с фестиваля аэростатов, а завершился праздничным салютом Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На оперативном совещании у губернатора глава Курска Виктор Карамышев рассказал почему День города провели именно 11 сентября.

«Дата празднования законодательно не установлена. Поступали массовые обращения жителей о переносе празднования с 25 сентября, так как часто эта дата выпадала на будний день, и те, кто работал не могли присоединиться к празднику» - пояснил Виктор Николаевич.

Также мэр отметил, что в конце сентября погода неустойчивая, а в начале сентября обычно тепло. Поэтому в городской администрации приняли решение провести праздник пораньше – в первые или вторые выходные сентября.

11 сентября праздничные мероприятия в честь Дня города прошли во всех округах. Стартовал праздник с фестиваля аэростатов, а завершился праздничным салютом.