Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 11:59

Мэр Курска рассказал о дате проведения Дня города

11 сентября праздничные мероприятия прошли во всех округах
Яна ШЕЛЕСТ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Стартовал праздник с фестиваля аэростатов, а завершился праздничным салютом

Стартовал праздник с фестиваля аэростатов, а завершился праздничным салютом

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На оперативном совещании у губернатора глава Курска Виктор Карамышев рассказал почему День города провели именно 11 сентября.

«Дата празднования законодательно не установлена. Поступали массовые обращения жителей о переносе празднования с 25 сентября, так как часто эта дата выпадала на будний день, и те, кто работал не могли присоединиться к празднику» - пояснил Виктор Николаевич.

Также мэр отметил, что в конце сентября погода неустойчивая, а в начале сентября обычно тепло. Поэтому в городской администрации приняли решение провести праздник пораньше – в первые или вторые выходные сентября.

11 сентября праздничные мероприятия в честь Дня города прошли во всех округах. Стартовал праздник с фестиваля аэростатов, а завершился праздничным салютом.