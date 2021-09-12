Куряне отметили День города

Праздничные гулянья развернулись на Театральной площади Фото: Светлана ВОЛКОВА

11 сентября в Курске отметили 989-ю годовщину основания Курска.

Тысячи курян приняли участие в мероприятиях по случаю Дня города Фото: Светлана ВОЛКОВА

На мемориале «Курская дуга» прошел торжественный митинг, посвященный празднованию Дня города. Жители города возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику маршалу Георгию Жукову.

У стелы «Курск - город воинской славы» прошел праздничный концерт с участием курских творческих коллективов, в завершении которого от залпов салюта небо окрасилось в цвета российского флага.

Курск отметил 989-ю годовщину Фото: Светлана ВОЛКОВА

Также в городе прошел фестиваль аэростатов. Воздушные шары вечером запустили из разных точек города. Основные гуляния прошли на Театральной площади. Здесь рабатали тематические площадки, а вечером была дискотека под открытым небом.

Массовые гуляния прошли несомтря на ограничения по ковид Фото: Светлана ВОЛКОВА

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