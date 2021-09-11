В Курске прошел фестиваль аэростатов

В 6 часов утра над городом поднялись десять воздушных шаров

11 сентября Курск отмечает День города. На разных площадках областного центра проходят развлекательные мероприятия. Начался праздник с фестиваля аэростатов «Курское небо». В шесть часов утра с площадки ЮЗГУ в небо взмыли десять воздушных шаров.

Шары на высоте 400 метров улетели в сторону Клыкова. В этом году в фестивале принимают участие воздушные шары из Курска, Воронежа, Липецка и Тамбова.

Куряне смогут полюбоваться на шары вечером. С 19.00 до 22.00 на площадках у Театральной площади, на улице Союзной, 26, на Мемориальном комплексе «Курская дуга», на площади Советов перед цирком, на площади Рокоссовского, в парке КЗТЗ, ЮЗГУ и на площадке перед гипермаркетом «Лента» состоится праздничная программа «Вечернее свечение аэростатов».