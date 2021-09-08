В Курской области восстановят 320 километров дорог

В регионе построят 19 километров новых дорог Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области восстановят 320 километров дорожного полотна, сообщил глава региона Роман Старовойт, выступая с отчетом о социально-экономическом развитии Курской области за последние три года.

Также в регионе построят 19 километров новых дорог, обустроят современные развязки, в Курске планируют полностью заменить общественный транспорт и сделать новые остановки.

«Планируется полностью заменить общественный транспорт, сделать новые остановки. До конца 2022 года мы должны будет изменить ситуацию на дорогах областного центра», - отметил губернатор.

В 2022 году в Курской области планируют капитально отремонтировать воронежскую трассу – автодорогу Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 «Каспий»