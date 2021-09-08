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Недвижимость8 сентября 2021 14:14

В Курской области реконструируют воронежскую трассу

Выезд из города расширят до четырех полос
Яна ШЕЛЕСТ
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На автодороге сделают лестничные сходы, тротуары, водоотвод

На автодороге сделают лестничные сходы, тротуары, водоотвод

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В 2022 году в Курской области планируют капитально отремонтировать воронежскую трассу – автодорогу Р-298 Курск - Воронеж - автомобильная дорога Р-22 «Каспий», сообщили в областной администрации.

До четырех полос расширят участок от поворота на Юго-восточный обход Курска (примыкает к ул. 3-й Агрегатной) до села Беседино. Его протяженность более 13 километров.

На автодороге сделают лестничные сходы, тротуары, водоотвод. Отремонтируют и заменят водопропускные трубы, укрепят обочины. Установят дорожные знаки, светофоры, автобусные остановки, барьеры и перила.

Улицу Чайковского, примыкающую к трассе, планируют привести в порядок уже в этом году. Протяженность объекта составит 2,3 километра.