Курский СК закончил расследование дела о взрыве баллона с углекислым газом

По дороге баллон взорвался

Сеймский следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя города Курска. Мужчину обвиняют в хранении в целях сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, что повлекло за собой смерть человека.

Как «КП» рассказывала ранее, 28 февраля 2021 года 27-летний парень со своим знакомым приехал на базу, расположенную на Льговском повороте для покупки баллона с углекислым газом. Вместе ос сторожем они пошли на склад, забрали один баллон и направились к своему автомобилю.

По дороге баллон взорвался, взрывной волной другой баллон отбросило на потерпевшего. Молодой человек получил тяжелую травму головы и скончался на месте.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.