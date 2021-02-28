В Курске от взрыва баллона с углекислым газом погиб 26-летний мужчина

На место ЧП выехали сотрудники следственного комитета по Курской области

26-летний курянин погиб от полученных травм после взрыва баллона с углекислым газом. 28 февраля утром, по предварительной информации, молодой человек вместе со своим знакомым приехал на территорию промышленной базы, расположенной на окраине Курска.

Мужчины поменяли пустой баллон с газом на полный, а когда несли его к машине, то раздался хлопок. Знакомый обнаружил своего товарища уже лежащим на земле без признаков жизни.

На место ЧП выехали сотрудники следственного комитета по Курской области. По факту хлопка баллона с углекислым газом, в результате которого погиб курянин, началась проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.