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В Курске от взрыва баллона с углекислым газом погиб 26-летний мужчина

ЧП произошло на территории промбазы
Яна ШЕЛЕСТ
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На место ЧП выехали сотрудники следственного комитета по Курской области

На место ЧП выехали сотрудники следственного комитета по Курской области

26-летний курянин погиб от полученных травм после взрыва баллона с углекислым газом. 28 февраля утром, по предварительной информации, молодой человек вместе со своим знакомым приехал на территорию промышленной базы, расположенной на окраине Курска.

Мужчины поменяли пустой баллон с газом на полный, а когда несли его к машине, то раздался хлопок. Знакомый обнаружил своего товарища уже лежащим на земле без признаков жизни.

На место ЧП выехали сотрудники следственного комитета по Курской области. По факту хлопка баллона с углекислым газом, в результате которого погиб курянин, началась проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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