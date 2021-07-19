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Здоровье19 июля 2021 17:20

В Курской области ожидают снижение заболеваемости COVID-19

Об этом на оперативном совещании сообщил Андрей Белостоцкий
Яна ШЕЛЕСТ
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Снижение уровня заболеваемости коронавирусом в регионе ожидается со следующей недели

Снижение уровня заболеваемости коронавирусом в регионе ожидается со следующей недели

Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области ожидают снижение заболеваемости COVID-19, на оперативном совещании в администрации сообщил замгубернатора Андрей Белостоцкий.

Снижение уровня заболеваемости коронавирусом в регионе ожидается со следующей недели. А на сегодняшний день в Курской области зарегистрировано 44 147 случаев заражения, за последние сутки диагноз подтвердился у 196 курян.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 450 человек, на искусственной вентиляции легких – 89.