В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1 450 курян

Медучреждения снова перепрофилируют к ковид-госпиталя Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 450 человек, на ИВЛ – 89 (трое – инвазивная, 86 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 19 июля в Курской области всего зарегистрировано 44 147 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 196 - за последние сутки.

С начала пандемии в регионе от ковид скончались 1027 человек. В том числе за минувшие сутки - четверо - мужчины 66, 70 лет и 81 года и женщина 85 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.