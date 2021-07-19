Курск
Еще
Радио
Курск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье19 июля 2021 11:29

В больницах с COVID-19 и пневмониями находится 1 450 курян

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу
Светлана ВОЛКОВАСветлана ВОЛКОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Медучреждения снова перепрофилируют к ковид-госпиталя

Медучреждения снова перепрофилируют к ковид-госпиталя

Фото: Светлана ВОЛКОВА

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находится 1 450 человек, на ИВЛ – 89 (трое – инвазивная, 86 – неинвазивная).

По данным оперштаба на 19 июля в Курской области всего зарегистрировано 44 147 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В том числе 196 - за последние сутки.

С начала пандемии в регионе от ковид скончались 1027 человек. В том числе за минувшие сутки - четверо - мужчины 66, 70 лет и 81 года и женщина 85 лет.

Причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.