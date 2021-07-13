Николай Полторацкий инвестирует в будущее: в курской школе №47 заменили окна

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Школы – не исключение. Очень хочется педагогам, чтобы 1 сентября школьники пришли на торжественную линейку в обновленную красивую альма матер. Ремонт идёт и в МБОУ «СОШ №47 имени С.В. Широбокова». На днях здесь вставили новые пластиковые окна. Работы профинансировал депутат Курской областной Думы, генеральный директор ГК «Промресурс» Николай Полторацкий.

Напомним, Широбоков, чье имя носит школа, учился в ее стенах с первого по девятый класс. Старший прапорщик Сергей Викторович Широбоков погиб при исполнении воинского долга 30 сентября 2017 года, получив огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью. Указом Президента награжден Орденом мужества (посмертно). Герой похоронен на мемориале «Памяти павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.». В школе гордятся своим выпускником, а мальчишки стараются быть похожими на него.

Как рассказала директор учебного заведения Татьяна Прохорова, пластиковые оконные блоки в слесарной мастерской и кабинете логопеда, стали замечательным подарком к новому учебному году. Работать за станками в уютном, современном помещении безопасно, эстетично и приятно.

И такие презенты от депутата Курской областной Думы Николая Полторацкого стали уже хорошей традицией. В течение последних лет новые окна засверкали в спортивном зале, в кабинетах математики, иностранного языка и истории.

Это не только создаёт комфортную среду для обучения ребят, но и показывает, какой должна быть корпоративная ответственность и социальные инвестиции современных политических деятелей, – отметила Татьяна Прохорова.

Цифра: за прошлый год Николай Полторацкий пожертвовал 2,6 млн. на ремонт учреждений, где занимаются дети.

Александра Черных

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/https://www.kursk.kp.ru/online/news/4347973/