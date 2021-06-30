На радость ребятишкам: в Курске обновили территорию детского сада №70

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Детскому саду №70 в Курске вот уже 50 лет. За все эти годы из его стен выпустились сотни воспитанников и стали школьниками. И каждый год сюда приходят новые малыши. Конечно, и сотрудникам детсада, и родителям хочется, чтобы детям здесь было приятно и безопасно. А для этого требовалось немало – благоустроить территорию возле здания. Старое асфальтовое покрытие у игровых площадок давно нужно было заменить. Помог в этом предприниматель, меценат Николай Полторацкий.

Детскому саду он не отказывает вот уже более 10 лет. И в этом году выделил 250 тысяч рублей на тротуарную плитку, которую положили возле дошкольного учреждения.

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Руководитель детсада Ирина Суворова рассказывает: сад №70 – один из самых старых в Курске. На территории растет много больших деревьев. Их корни и разрушили асфальт. А заменить все покрытие сразу – дорогое удовольствие, поэтому работы делают в несколько этапов.

– В наш детский сад ходят 270 детей и больше всего времени во время прогулок они проводят в центральной части, где игровые площадки. Именно там мы попросили генерального директора ГК «Промресурс» Николая Полторацкого заменить асфальтовое покрытие. Николай Викторович, спасибо ему, не отказал. Выделил 250 тысяч рублей на замену, оплатил плитку, расходные материал и работы, – поделилась Ирина Михайловна.

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И добавила, что руководит детским садом уже 11 лет, с 2010 года. И нередко к Полторацкому приходилось обращаться за помощью, когда не могли помочь местные власти. И за это время Николай Викторович ни разу не отказал!

За несколько лет здесь Николай Полторацкий помог отремонтировать детские туалеты и буфет, оборудовать игровые площадки. Вместо старых на его средства поставили современные песочницы с лавочками, установили три дорогостоящих паровозика, приобрели оборудование для пищеблока: холодильную камеру и стиральную машину.

– Еще у нас был проект по ремонту детского сада. Здесь мы работали параллельно с комитетом образования и депутатом. Николай Полторацкий закупил плитку для пола и для стен, а комитет образования оплатил работы. Мы очень часто, кстати, так работаем. Благодаря этому удается охватить большие площади, – поделилась Ирина Суворова.

Ирина Шабанова