При строительстве дороги Курск-Воронеж погиб рабочий

СК проводит проверку Фото: из открытых источников

Трагедия произошла 13 мая во время проведения дорожных работ на участке автодороги Курск-Воронеж в поселке Котовец Курского района Курской области. Здесь погиб рабочий, сообщили в СУ СК региона.

- По этому факту Курским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Курской области проводится доследственная проверка. В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий выяснилось, что рабочий был за рулем строительно-дорожного автомобиля для укладки асфальта и не справился с управлением. В результате автомобиль съехал в кювет, - рассказали в ведомстве.

Мужчина погиб. Причины происшествия выясняют следователи.

Напомним, КП недавно писала об опасной для водителей и пешеходов ситуации при строительстве магистралей, которая сложилась на трассах федерального значения в Курской области.

Также небезопасными дороги в регионе считает прокуратура - переданы материалы в суд.