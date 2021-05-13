Прокуратура признала курские дороги опасными

Вопрос дорожного строительства для Курской области остается непростым Фото: Светлана ВОЛКОВА

Прокуратура проверила исполнение закона о безопасности дорожного движения, об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Курской области.

Органы местного самоуправления Железногорска нарушили требования закона, регулирующего вопросы обеспечения безопасности дорожного движения при содержании автомобильных дорог общего пользования местного значения, сообщает ведомство.

Речь идет о семи улицах в Железногорске, где дороги имеют дефекты в виде ям, выбоин, просадок, проломов, колей и других повреждений.

Аналогичные нарушения нашли в работе органов местного самоуправления МО «Железногорский район», МО «поселок Магнитный».

Главы муниципальных образований получили представления с требованием устранить нарушения.

Против должностных лиц местного самоуправления завели дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ, которые направлены для рассмотрения в мировой суд.

Ранее КП писала об опасной для пешеходов и водителей ситуации, которая сложилась на федеральных трассах региона.