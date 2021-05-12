В Курской области обочины федеральных трасс превратились в свалку

Таким пейзажем регион встречает гостей со стороны Орла

Читатели "КП" прислали в редакцию фото огромной свалки на обочине федеральной дороги в Дмитриевском районе Курской области. Мусорка расположена в районе деревни Дерюгино. Фото прислали орловчане.

- Гигантская свалка у дороги - это одно из первых, к сожалению, весьма неприятных впечатлений, от Курской области, ибо расположена она практически на въезде в регион, - рассказали читатели и попросили КП поинтересоваться, как относится к такой ситуации в местная администрация, ведь Курскую область сейчас активно пытаются позиционировать как "туристически привлекательный" регион.

Фото в редакцию КП прислали читатели

В комитете природных ресурсов администрации Курской области КП прокомментировали ситуацию следующим образом:

- 29 апреля сотрудниками комитета выезжали по указанным координатам. В ходе выезда информация подтвердилась, комитет направил письмо в адрес администрации Дмитриевского района Курской области с требованием ликвидировать данную свалку.

С момента выезда на место чиновников прошло почти две недели. Мусор и ныне там. Также не известно, кто свалил все это на обочину дороги, добавили в обладминистрации.

Впрочем, две недели - это вообще не срок. На федеральной трассе "Крым", в районе объездной дороги, обочина, пешеходные переходы и остановки уже второй год в руинах. КП писала об этой ситуации еще год назад.

- Ремонт трассы превратился в настоящий кошмар, - до сих пор жалуются местные дачники. - Остановки и переходы разрушены. Приходится ждать автобус либо прямо на трассе, что опасно, либо стоя по колено в мусоре. Светофоров нет, а движение здесь очень напряженное.

Печально, что такие неудобства касаются прежде всего инвалидов и пенсионеров, которые чаще всего пользуются дачными автобусами.

В администрации региона просят "потерпеть" еще до конца года:

- Работы, предполагающие расширение проезжей части с двух до четырех полос движения, ведутся по заказу ФКУ Упрдор Москва-Харьков с весны 2019 года. Здесь смонтируют металлическое барьерное ограждение, как на обочинах, так и на разделительной полосе, установят дорожные знаки, светофоры, новые автобусные остановки, линии электроосвещения, устроят тротуары и лестничные сходы, нанесут разметку. Ввод в эксплуатацию объектов капремонта назначен на ноябрь этого года.