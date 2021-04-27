На майских праздниках куряне смогут привиться от коронавируса

В ближайшее время ожидается поставка вакцины «ЭпиВакКорона» в количестве 900 доз Фото: Из архива "КП"

В Курской области продолжается массовая вакцинация от ковида. На майских праздниках куряне тоже смогут привиться от коронавируса. Все прививочные пункты и мобильные бригады будут работать, сообщили в областной администрации.

Записаться на вакцинацию можно через портал госуслуг и по телефонам горячих линий поликлиник. В торговых центрах «МегаГРИНН» и Central Park вакцину введут без предварительной записи.

26 апреля в регион поступила очередная партия «Спутника V» - три тысячи доз. За все время с начала прививочной кампании область получила 122 167 доз. Первый компонент вакцины получили 101 952 человека, полностью завершили вакцинацию 71 717 человек.

В ближайшее время ожидается поставка вакцины «ЭпиВакКорона» в количестве 900 доз. Данную прививку получат ветераны Великой Отечественной войны и медработники старше 65 лет.

За сутки ковидом в Курской области заболел 71 человек. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 894 человека, на искусственной вентиляции легких – 101.