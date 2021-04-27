В Курской области за сутки ковидом заболел 71 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 894 человека Фото: Из архива "КП"

За сутки ковидом в Курской области заболел 71 человек, сообщили в оперштабе. На утро 27 апреля всего подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в регионе – 36 223.

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 894 человека, на искусственной вентиляции легких – 101.

За все время пандемии скончались 692 человека (+3; мужчина 52, женщины 37, 69 лет).

Прирост заболевших по муниципалитетам:

• г. Курск +29

• г. Железногорск +16

• Курский +6

• Обоянский +5

• Беловский +3

• Золотухинский +3

• Суджанский +3

• г. Обоянь +2

• Пристенский +2

• Октябрьский +1

• Железногорский +1.