В Курской области за сутки ковидом заболел 71 человек

В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 894 человека
Фото: Из архива "КП"
За сутки ковидом в Курской области заболел 71 человек, сообщили в оперштабе. На утро 27 апреля всего подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в регионе – 36 223.
В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями лечатся 894 человека, на искусственной вентиляции легких – 101.
За все время пандемии скончались 692 человека (+3; мужчина 52, женщины 37, 69 лет).
Прирост заболевших по муниципалитетам:
• г. Курск +29
• г. Железногорск +16
• Курский +6
• Обоянский +5
• Беловский +3
• Золотухинский +3
• Суджанский +3
• г. Обоянь +2
• Пристенский +2
• Октябрьский +1
• Железногорский +1.