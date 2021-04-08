За время пандемии в Сбербанке более чем в 2 раза выросло количество онлайн-сделок по ипотеке

.

По данным сервиса ДомКлик, в марте 2021 года россияне заключили 30,6 тысячи сделок по ипотеке онлайн, что более чем в 2,2 раза больше результата марта прошлого года - 13,6 тысячи сделок. При этом большая часть онлайн-ипотеки приходится на объекты на вторичном рынке.

На рынке готового жилья онлайн заключено 25,2 тысячи сделок, а в марте 2020 года было совершено только 11 тысяч сделок. Больше всего такой ипотеки оформлено жителями Москвы (2,3 тысячи), на втором месте - Санкт-Петербург (1,3 тысячи), также в лидерах - Краснодарский край (1,1 тысячи).

За аналогичный период на первичном рынке онлайн заключено 5,4 тысячи сделок, за март 2020 года - 2,6 тысячи. В данном случае лидерами по количеству таких сделок стали Москва (894 сделки), Санкт-Петербург (540 сделок) и Свердловская область (378 сделок) - в рамках онлайн-ипотеки в марте этого года.

- Ипотека онлайн стала особенно популярна в пандемию. Мы наблюдаем рост таких сделок год к году больше чем в два раза. Всего в этом году - с января по март - выдано 222,4 тысячи таких ипотечных кредитов на сумму 566,7 млрд руб. Желающий приобрести новое жилье через ипотечный кредит может подать заявку на ДомКлик, а затем все необходимые процедуры будут проведены тоже онлайн, не считая одного посещения отделения банка для подписания документов. Мы планируем и дальше развивать наши сервисы, чтобы делать ипотеку более доступной в оформлении, - комментирует Николай Васев, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанка.