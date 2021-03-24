Курский СК возбудил уголовное дело в отношении железногорского председателя комиссии по делам несовершеннолетних

Расследование продолжается

Первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК по Курской области продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, с 22 октября 2019 года по 15 марта 2021 года должностные лица Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации Железногорского района ненадлежащим образом исполняли свои обязанности.

В результате небрежного отношения к службе они не изъяли из социально опасного положения восьмилетнего Алексеенко Андрея, проживающего на хуторе Заречье, и мальчик погиб.

Как «КП» рассказывала ранее, 15 марта 2021 года мать ребенка облила его горючей смесью и подожгла. Ребенок от полученных ожогов скончался во время транспортировки из Курской областной больницы в ожоговый центр Нижнего Новгорода.

Следствие полагает, что обвиняемый ненадлежащим образом исполнил свои должностные обязанности. На протяжении длительного времени не предпринимал никаких мер по обращению в орган опеки и попечительства с ходатайством о немедленном изъятии детей из семьи, а также в суд с заявлением об ограничении или лишении матери родительских прав

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.