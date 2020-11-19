Коронавирус в Курской области: за последние сутки скончались три человека

От тяжелой ковидной пневмонии скончались три человека Фото: Яна ШЕЛЕСТ

В Курской области за последние сутки коронавирусом заболели 150 человек. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 330 человек, на искусственной вентиляции – 105.

От тяжелой ковидной пневмонии скончались три человека – двое мужчин и одна женщина. Всего выписали 10 201 (+195) пациентов.

В регионе планируют построить быстровозводимый инфекционный госпиталь. Благодаря типовому проекту и эргономичным материалам, больницу на 500 мест можно построить за сто дней.