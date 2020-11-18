В Курской области планируют построить ковид-госпиталь

Под строительство госпиталя рассматривают два участка Фото: Из архива "КП"

В Курской области планируют построить быстровозводимый инфекционный госпиталь. Сейчас изучается опыт строительства таких учреждений в Татарстане и Башкортостане. Благодаря типовому проекту и эргономичным материалам, больницу на 500 мест можно построить за сто дней.

«Под строительство такого госпиталя рассматриваем два участка, на это нужно 2 млрд рублей. Будем изыскивать средства в областном бюджете. В течение недели, после согласования с фракцией «Единой России», приму окончательное решение и вынесу на рассмотрение в областную Думу», - сообщил Роман Старовойт.

Также в области продолжают увеличивать коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией. 100 мест развернут в Тимской Центральной районной больнице, 50 мест в Солнцевской ЦРБ и 50 мест с подведенным кислородом в областной клинике.