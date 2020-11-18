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Коронавирус Covid-19

В Курской области разворачивают дополнительные ковид-койки

В ближайшее время появятся еще 190 мест
Яна ШЕЛЕСТ
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100 мест развернут в Тимской Центральной районной больнице

100 мест развернут в Тимской Центральной районной больнице

Фото: Из архива "КП"

В Курской области продолжают увеличивать коечный фонд для больных коронавирусной инфекцией. 100 мест развернут в Тимской Центральной районной больнице, 50 мест в Солнцевской ЦРБ и 50 мест с подведенным кислородом в областной клинике, сообщил на своих страничках в соцсетях Роман Старовойт.

По данным оперативного штаба на 7:30 18 ноября, в Курской области всего зарегистрировано 13 427 (+153) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. В больницах и стационарах с COVID-19 и пневмониями находятся 1 337 человек.