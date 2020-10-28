За сутки ковидная пневмония унесла жизни трех курян

На сегодняшний день скончались 82 человека Фото: Из архива "КП"

По данным оперативного штаба на 7:30 28 октября, в Курской области всего зарегистрировано 10531 (+120) подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Всего выписано 7 885 (+82) пациентов.

На сегодняшний день скончались 82 (+3; женщина 69 лет, мужчины 44 и 62 года) человек, причина смерти – тяжелая вирусная пневмония, вызванная COVID-19.

В связи с ухудшением эпидобстановки губернатор Курской области Роман Старовойт ввел новые ограничения, в частности ввел запрет на работу кафе, баров и ресторанов в ночное время, снизил до 30% нагрузку залов в театрах и филармонии. Школьники остаются на каникулах до 8 ноября.

Ранее мы сообщали, что в детских садах региона ввели свободное посещение. Дни, когда ребенок отсутствовал, родители оплачивать не будут.