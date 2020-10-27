В детсадах Курской области ввели свободное посещение

Все садики работают строго с соблюдением противоэпидемических мероприятий. Фото: Яна ШЕЛЕСТ

С 27 октября и на весь период повышенной готовности в курских детских садах ввели свободное посещение. Те родители, которые захотят оставить ребенка дома, должны написать заявление и передать его в администрацию дошкольного учреждения. Дни, когда ребенок отсутствовал, родители оплачивать не будут.

Чтобы снова повести ребенка в детский сад, нужно будет в поликлинике по месту жительства взять стандартную справку, тест на COVID-19 ребенку сдавать не надо.

Всего в регионе 266 дошкольных учреждений, общее количество воспитанников в них – около 43 тысяч. Все они работают строго с соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Обращаться по всем вопросам можно с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 в областной и городской комитеты образования и науки по телефонам горячей линии: 8 (4712) 70-14-59, 8 (4712) 70-29-39.