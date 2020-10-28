В Курской области из-за коронавируса ввели новые ограничения

За последние сутки ковид подтвердился у 120 курян Фото: Яна ШЕЛЕСТ

На сегодняшний день в Курской области коронавирусом заболели 10 531 человек. За последние сутки ковид подтвердился у 120 курян. Скончались три человека – 69-летняя женщина и двое мужчин – 44 и 62-х лет. Всего от опасной инфекции в регионе погибли 82 человека.

В связи с ухудшением эпидобстановки Роман Старовойт ввел новые ограничения:

• с 2 ноября кафе, барам и ресторанам запрещено работать с 23:00 по 6:00;

• театры и филармония с 29 октября теперь работают с 30% загрузкой залов;

• в школах и учреждениях дополнительного образования — каникулы до 8 ноября.

"Друзья, коронавирус никуда не делся! Носите маски в общественных местах, откажитесь от лишних социальных контактов", - обращается губернатор к курянам.