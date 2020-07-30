2020-07-30T21:09:57+03:00
Происшествия

Под Курском изъяли шесть боеприпасов

Снаряды пролежали в земле со времен войны
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Саперы изъяли три четыре артиллерийских снаряда и два взрывателяСаперы изъяли три четыре артиллерийских снаряда и два взрывателяФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

30 июля в «Службу спасения» по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в поселке Горшечном Горшеченского района.

На место ЧП выехали сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона, группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и полиция. Саперы изъяли четыре артиллерийских снаряда и два взрывателя. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Ранее мы рассказывали о трагическом случае, который произошел на территории заброшенной свалки в Горшечном. При взрыве снаряда погиб 43-летний мужчина.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Курском изъяли шесть боеприпасов
К концу лета Театральную площадь Курска приведут в порядок
В Курской области с начала жатвы произошло девять пожаров
В поселке Карла Либкнехта под Курском модернизируют теплосети
Под Курском строят пожарную часть
Жители курских сел посмотрят фильмы на открытом воздухе
Курская областная стоматологическая поликлиника начала оказывать плановую помощь
43-летний курянин подорвался на снаряде
Под Курском похититель топлива пытался дать взятку полицейскому
В Курске проектируют сквер, посвященный татарскому поэту
На курских ярмарках мед рекомендовали продавать по 230 рублей за кило
В Курске на Кулакова столкнулись два автомобиля
Карта распространения коронавируса в Курской области 30 июля 2020: какие районы лидируют
Завершен приема документов для регистрации кандидатов в госДуму от Курской области
Полиция советутет курянам скачать программу блокировки нежелательных звонков
В Курске вынесли приговор экс-директору "управляйки"
В Курске снова перекроют движение
В Курске семьям, воспитывающим приемных детей, окажут юридическую поддержку
Под Курском сгорел КАМАЗ