Под Курском изъяли шесть боеприпасов

30 Июль 2020 2020-07-30T21:09:57+03:00

Саперы изъяли три четыре артиллерийских снаряда и два взрывателя Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

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30 июля в «Службу спасения» по Курской области поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в поселке Горшечном Горшеченского района.

На место ЧП выехали сотрудники местного пожарно-спасательного гарнизона, группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и полиция. Саперы изъяли четыре артиллерийских снаряда и два взрывателя. Боеприпасы вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.

Ранее мы рассказывали о трагическом случае, который произошел на территории заброшенной свалки в Горшечном. При взрыве снаряда погиб 43-летний мужчина.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета нужно незамедлительно обращаться в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU