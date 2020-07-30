43-летний курянин подорвался на снаряде
Утром на территории заброшенной свалки в поселке Горшечное взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны. Погиб 43-летний мужчина.
К месту ЧП выехала оперативная группа местного гарнизона пожарной охраны. Как выяснилось, мужчина распиливал взрывоопасные снаряды, и произошел взрыв.
Главное управление МЧС по Курской области напоминает: при обнаружении взрывного устройства, либо предмета похожего на него, в любом общественном месте, не поддавайтесь панике. Сообщите о случившемся в «Службу спасения».
Не пытайтесь самостоятельно обезвредить или перенести предмет, похожий на взрывное устройство, до прибытия сотрудников правоохранительных органов.
Категорически запрещается:
- наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой);
- прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место;
- закапывать в землю или бросать в водоем;
- предпринимать попытки к разборке или распиливанию;
- бросать в костер или разводить огонь вблизи него.
В случае любой нештатной ситуации обращайтесь в службу спасения по телефонам «101» и «112».
ИСТОЧНИК KP.RU