2020-07-30T18:22:11+03:00
Происшествия

43-летний курянин подорвался на снаряде

ЧП произошло в Горшечном
Яна ШЕЛЕСТ
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Мужчина распиливал взрывоопасные снаряды, и произошел взрывМужчина распиливал взрывоопасные снаряды, и произошел взрывФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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Утром на территории заброшенной свалки в поселке Горшечное взорвался снаряд времен Великой Отечественной войны. Погиб 43-летний мужчина.

К месту ЧП выехала оперативная группа местного гарнизона пожарной охраны. Как выяснилось, мужчина распиливал взрывоопасные снаряды, и произошел взрыв.

Главное управление МЧС по Курской области напоминает: при обнаружении взрывного устройства, либо предмета похожего на него, в любом общественном месте, не поддавайтесь панике. Сообщите о случившемся в «Службу спасения».

Не пытайтесь самостоятельно обезвредить или перенести предмет, похожий на взрывное устройство, до прибытия сотрудников правоохранительных органов.

Категорически запрещается:

- наносить удары (ударять по корпусу, а также один боеприпас о другой);

- прикасаться, поднимать, переносить или перекатывать с места на место;

- закапывать в землю или бросать в водоем;

- предпринимать попытки к разборке или распиливанию;

- бросать в костер или разводить огонь вблизи него.

В случае любой нештатной ситуации обращайтесь в службу спасения по телефонам «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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