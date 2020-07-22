2020-07-22T17:52:17+03:00
Общество

Более половины пассажиров в транспортных проектах Сбербанка оплачивают проезд в безналичной форме

На территории Черноземья к бесконтактной системе оплаты проезда подключено более 250 перевозчиков и 3000 транспортных средств
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

21 июля 2020 года в России была зафиксирована миллиардная поездка в общественном транспорте, оплаченная банковской картой, которая стала самым популярным платежным инструментом у пассажиров в регионах России, сообщили в пресс-службе Центрально-Черноземного банка.

Кстати, сегодня каждая пятая оплата проезда банковской картой в мире проходит через эквайринг Сбербанка, что делает банк крупнейшим эквайером общественного транспорта в мире. Уже более половины пассажиров в транспортных проектах Сбербанка оплачивают свой проезд в безналичной форме. И эта доля за год увеличилась более чем в два раза.

Начиная с 2016 года Сбербанк совместно с платежными системами Visa, Mastercard и МИР, региональными органами власти и транспортными операторами планомерно внедряет систему безналичной оплаты проезда по всей стране: в автобусах, троллейбусах и трамваях.

Например, на территории Черноземья с участием ПАО Сбербанк в качестве банка-эквайера успешно работают транспортные проекты в Воронеже, Курске, Орле и Тамбове. К бесконтактной системе оплаты проезда на текущий момент подключено более 250 перевозчиков и 3000 транспортных средств. Ежедневно пассажиры в Черноземье совершают более 120 тыс. поездок с использованием бесконтактных банковских карт.

А в целом по стране сегодня оплатить проезд обычной банковской картой (а не специальной — транспортной), смартфоном, умными часами и браслетами с поддержкой NFC можно в 116 городах России — от Владивостока до Калининграда. Терминалами Сбербанка для бесконтактной оплаты оснащено более 50 тысяч транспортных средств.

- Первые проекты по бесконтактной оплате проезда в общественном транспорте мы запустили еще в 2016 году, - рассказала заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка Светлана Кирсанова. - Начиная с 2018 года мы каждый год подключаем к этой технологии десятки новых городов, причем оплатить проезд можно картой любого банка, не только Сбербанка. Такие сервисы способствуют цифровизации регионов и, самое главное, упрощают жизнь пассажирам, которые получают возможность использовать наиболее удобный способ оплаты, наилучшую цену за услугу и даже получить бонусы за оплату картой. А мы в свою очередь продолжим пилотировать новые, еще более инновационные технологии, в том числе биометрические.

Преимущества оплаты проезда банковской картой очевидны. В большинстве регионов перевозчики дают скидки для владельцев банковских карт, оплата происходит моментально, на маршруте не требуется кондуктор, пассажирам не нужно носить с собой специальную транспортную карту и наличные, а транспортные компании и органы власти получают полную статистику перевозок, что делает эту сферу услуг прозрачной.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курские госавтоинспекторы проведут рейды на переходах
Более половины пассажиров в транспортных проектах Сбербанка оплачивают проезд в безналичной форме
В курском театре кукол снова будут показывать спектакли
Курянин ради шутки избил знакомого
Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: в городе проводят дезинфекцию
В Курске на Боевке установили знак запрещающий прыжки в воду
Мошенники наживаются на желающих отдохнуть на юге курянах
У курянина изъяли арсенал оружия
До конца года в Курской области отремонтируют 219 многоэтажек
В Курской области "Лада" сбила школьника
В Курской области за сутки провели почти полторы тысячи тестов на коронавирус
Число заболевших коронавирусом в Курске на 22 июля 2020 года составило 5957 человек
Под Курском нашли две гранаты
В Курской области отремонтировали 108 домов
Курская область присоединилась к акции «Сад памяти»
Под Курском сгорел ВАЗ
В Курске пройдут медовые ярмарки
Курянина, расчленившего девушку, отправили на принудительное лечение
Двое курян ограбили цветочный павильон
В Курске открывается «Летний парк чтения»
Курский студент принимает участие в «Тавриде»
В Курской области за год на 36% выросло число потребительских кредитов, выданных в «Сбербанк Онлайн»
Сбербанк снизил ставки на рефинансирование ипотеки других банков
Курский пенсионер перевел мошенникам почти два миллиона рублей
Аттракционы из Первомайского парка предлагают перенести
Экс-главу района Курской области обвиняют в злоупотреблении полномочиями
Курян призывают сдать старые батарейки и сотовые
Вынесли приговор убийце с Нижней Набережной Курска