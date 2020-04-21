Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: за нарушение карантина составлено 56 протоколов

21 Апр 2020 2020-04-21T16:03:14+03:00

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В Промышленный районный суд города Курска в период с 17 по 20 апреля из органов внутренних дел поступило 56 протоколов о привлечении граждан к административной ответственности за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности, сообщили в пресс-служба суда.

На данный момент в Курской области зарегистрировано 242 (+22) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Из них 76 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 137 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 26 (+15) пациентов.

С 28 апреля еще две больницы смогут принимать пациентов – это больница № 6 на Союзной и городской роддом на Глинище.

ИСТОЧНИК KP.RU