Число заболевших коронавирусом в Курске на 21 апреля 2020 года составило 242 человека

21 Апр 2020 2020-04-21T09:57:41+03:00

На карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 630 человек Фото: предоставлено пресс-службой

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Курске на 21 апреля 2020 года

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По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 21 апреля, в Курской области зарегистрировано 242 (+22) лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них 76 – на лечении в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко; 137 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб. Всего выписано 26 (+15) пациентов.

Скончались три человека, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. Причина смерти в каждом случае устанавливается отдельно. Так уже установлено, что причиной смерти еще одного человека, скончавшегося в больнице им Н.А. Семашко, не является коронавирусная инфекция, из общей статистики по количеству смертей от COVID-2019 данные об этом пациенте исключены, сообщили в администрации региона.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением остается 630 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими COVID-2019. Снят карантин с 1765 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находятся 124 человека.

18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.

Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU