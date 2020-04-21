Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: с 28 апреля еще две больницы смогут принимать пациентов

21 Апр 2020 2020-04-21T09:52:31+03:00

В общей сложности три медучреждения смогут принимать больных с коронавирусом Фото: Светлана ВОЛКОВА

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На заседании оперативного штаба обсудили подготовку дополнительных мест для больных коронавирусом на базе городского роддома и 6-й горбольницы.

- Работа ведется в соответствии с графиком. Завтра в регион поступят консоли для подключения аппаратов ИВЛ. С 28 апреля медучреждения должны быть готовы к приему возможных пациентов, - сообщили в администрации региона.

18 апреля в областной инфекционной больнице скончалась пациентка с положительным тестом на COVID-19. Как сообщил региональный оперштаб по борьбе с коронавиурсом, у женщины внезапно остановилось сердце на фоне аритмии. Кроме того, у курянки были тяжелые сопутствующие патологии, сахарный диабет.

Ранее умерли еще две женщины с инфекцией, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице. 11 апреля от остановки сердца скончалась 69-летняя пациентка. 12 апреля умерла еще одна женщина старше 70 лет с подтвержденным диагнозом COVID-19. У нее был ряд хронических заболеваний, в том числе сахарный диабет, сердечно-сосудистые патологии.

ИСТОЧНИК KP.RU