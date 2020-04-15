Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу: за нарушение режима самоизоляции ввели штрафы

15 Апр 2020 2020-04-15T19:49:41+03:00

Для граждан штраф составит от 1 до 30 тысяч рублей

Режим повышенной готовности в Курске по коронавирусу

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В целях предупреждения распространения COVID-19 на территории Курской области с 16 апреля ужесточаются меры контроля соблюдения гражданами режима самоизоляции.

Порядка 500 патрулей, состоящих их сотрудников УМВД, Росгвардии, МЧС, будут следить за соблюдением гражданами введенных правил и проверять наличие маршрутных листов. Сотрудники ГИБДД начнут проверять автомобилистов.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности согласно статье 20.6.1 КоАП РФ предусмотрены штрафы. Для граждан они составляют от 1 до 30 тысяч рублей.

По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 15 апреля в Курской области зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Главный государственный врач по Курской области Олег Климушин подписал постановление о запрете массового посещения храмов и кладбищ в Курской области. Вход в храмы разрешен только священнослужителям и людям, которые обеспечивают онлайн трансляции. Кладбища разрешено посещать только в случае участия в похоронах.

ИСТОЧНИК KP.RU