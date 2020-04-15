Режим самоизоляции в Курске: запрещено посещение храмов и кладбищ

15 Апр 2020 2020-04-15T15:12:31+03:00

Изменить размер текста: A A

Главный государственный врач по Курской области Олег Климушин подписал постановление о запрете массового посещения храмов и кладбищ в Курской области. Вход в храмы разрешен только священнослужителям и людям, которые обеспечивают онлайн трансляции. Кладбища разрешено посещать только в случае участия в похоронах.

В Курской области двое из 89 инфицированных коронавирусом находятся в стабильно тяжелом состоянии, им проводится искусственная вентиляция легких, сообщил замглавврача больницы им. Семашко Олег Девянин. Один из пациентов на ИВЛ - среднего возраста, второму - 69 лет.

Из всех инфицированных курян - 11 человек старше 65 лет и девять детей.

Сложившаяся в Курской области эпидемиологическая ситуация сегодня не позволяет принять меры по ослаблению режима самоизоляции и разрешить деятельность новых предприятий. Там же, где работа разрешена, необходимо строго соблюдать санитарные нормы.

В Курской области перенесли начало сезона дачных перевозок. Уже разработан график для 38 садовых маршрутов. Однако пуск автобусов по дачным маршрутам отложен до 1 мая. Данная мера принята в связи с угрозой распространения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU