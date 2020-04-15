Количество зараженных коронавирусом в Курске на 15 апреля 2020 года составило 89 человек

15 Апр 2020 2020-04-15T10:42:19+03:00

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По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 07:30 15 апреля в Курской области зарегистрировано 89 лабораторно подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Из них пять пациентов сняты с медицинского наблюдения; 27 – на лечении в областной инфекционной больнице (один пациент в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких); 55 – без признаков заболевания на карантине в домашних условиях под наблюдением врачей и соответствующих служб, два пациента, находившиеся на лечении в областной инфекционной больнице им. Н.А. Семашко, скончались.

В настоящее время на карантине в домашних условиях под медицинским наблюдением 769 человек – это прибывшие из-за рубежа и контактировавшие с подозрительными или заболевшими covid-2019. Снят карантин с 1329 человек. В медицинских организациях с признаками ОРВИ и пневмониями находится 125 человек

Сложившаяся в Курской области эпидемиологическая ситуация сегодня не позволяет принять меры по ослаблению режима самоизоляции и разрешить деятельность новых предприятий. Там же, где работа разрешена, необходимо строго соблюдать санитарные нормы.

В Курской области перенесли начало сезона дачных перевозок. Уже разработан график для 38 садовых маршрутов. Однако пуск автобусов по дачным маршрутам отложен до 1 мая. Данная мера принята в связи с угрозой распространения COVID-19.

ИСТОЧНИК KP.RU