2020-04-12T11:59:30+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Курске на 12 апреля 2020: заболел еще один человек

Общее количество зараженных COVID-19 достигло 43
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Еще у одного человека в Курской области подтвердился коронавирус. Данные о пациенте поступили сегодня в регион из референс-центра Москвы. Курянин находится на изоляции в инфекционной больнице им. Н.А. Семашко. Общее количество зараженных COVID-19 в области достигло 43 человек.

Напомним, подтвержденные случаи инфекции зафиксированы не только в Курске, но и в Поныровском, Золотухинском, Глушковском, Тимском, Льговском, Суджанском, Рыльском, Горшеченском, Обоянском районах и в Железногорске.

По данным областной администрации, большая часть пациентов с COVID-19 - в возрасте от 50 до 69 лет. На втором месте - возрастная группа от 20 до 36 лет, на третьем - от 37 до 49 лет. Меньше всего заболевших зафиксировано среди детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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