Режим повышенной готовности в Курске из-за корнонавируса: кому и в какие сроки делают тест

9 Апр 2020 2020-04-09T14:09:36+03:00

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Забор анализов на COVID-2019 обязательно проводят у вернувшихся из-за границы, у тех, кто контактировал с больными коронавирусом; пациентов с диагнозом «внебольничная пневмония; граждан старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания; медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на рабочем месте.

Тест платно можно сделать пока только в Москве и Московской области.

Анализы берут только медики или сотрудники Управления Роспотребнадзора по Курской области. Лабораторная диагностика проводится на базе Центра гигиены и эпидемиологии. На обработку одного анализа уходит до пяти часов; в том случае, если он дважды подозрителен на коронавирус, его согласно установленному федерацией порядку направляют в референс-центр Москвы. Только после подтверждения из столицы можно говорить о том, что данный человек заразился. В референс-центре анализы из регионов обрабатывают от трех до шести дней.

Официальный результат сначала направляется в национальный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, только после этого данные поступают в регион, пояснили в администрации региона.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Всеобщий режим самоизоляции в Курске действует вторую неделю. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

ИСТОЧНИК KP.RU