Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: губернатор призвал ограничить движение межрегиональных автобусов

9 Апр 2020 2020-04-09T13:27:29+03:00

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Селекторное совещание по вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции прошло под руководством президента РФ Владимира Путина в режиме видеоконференции с губернаторами регионов.

- В регионе продолжается подготовка трех медицинских организаций для лечения больных COVID-19. По плану к концу апреля развернуть 552 койки. Уже готово 250 мест.

Курские предприятия приступили к производству средств индивидуальной защиты. В месяц они могут изготавливать семь тысяч многоразовых защитных костюмов и девять тысяч одноразовых. Также на девяти фабриках организован выпуск защитных масок в объеме 23,5 тысяч штук в месяц, - отчитался об обстановке в регионе Роман Старовойт.

В ходе совещания Роман Старовойт предложил Владимиру Путину временно ограничить движение межрегиональных автобусов за исключением регулярных рейсов или организованных перевозок сотрудников предприятий.

- Некоторые регионы либо вовсе закрывают автовокзалы, либо существенно ограничивают их деятельность. В этой ситуации активизировались нелегальные перевозчики. Яркий пример произошел в прошлые выходные, когда автобус прибыл из Дагестана в Москву. Там собрал почти 40 человек и отправился по стране. Хорошо, что в Хасавьюрте всех пассажиров обследовали. У одного из них была высокая температура, взяли пробу – коронавирусная инфекция. Теперь нет ни списков этого маршрута, кто и где выходил. Не обрабатывался автобус, – отметил губернатор.

Также глава региона попросил Президента РФ включить жилищно-коммунальное хозяйство в перечень отраслей, которые пострадали от распространения коронавируса:

- У нас прогнозируется существенное снижение уровня оплаты за услуги ЖКХ. До всей этой ситуации в Курской области собирали более 97%. Сейчас по прогнозам на конец года регион не дополучит минимум миллиард рублей.

Все проекты поручений согласованы с профильными ведомствами и будут направлены в адрес Правительства РФ.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Всеобщий режим самоизоляции в Курске действует вторую неделю. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

ИСТОЧНИК KP.RU