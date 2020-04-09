Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: график скорректирован

9 Апр 2020 2020-04-09T12:30:15+03:00

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В период нерабочих дней Почта России в Курской области будет открыта для посетителей, но в связи с возможным распространением коронавирусной инфекции график работы скорректирован.

Почтовые отделения будут открыты для клиентов с понедельника по пятницу, при этом почтальоны продолжат доставлять жителям Курской области пенсии, пособия, корреспонденцию, оказывать услуги Почты на дому без изменений.

В Курске определены «дежурные» отделения почтовой связи, которые будут работать непрерывно семь дней в неделю. Это почтовые отделения 305000 (Красная площадь, 8) и 305018 (пр. Кулакова, 7). В будние дни они будут открыты для клиентов до 20.00, в выходные – до 18.00.

Актуальный график работы отделений почтовой связи можно найти в разделе «Отделения» на официальном сайте Почты России http://pochta.ru и в мобильном приложении.

- Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате. Сервис онлайн оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении. Пенсии, пособия и социальные выплаты доставляются курянам на дом, - убеждают почтовики.

Если визит в почтовое отделение нельзя отложить, необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра от других посетителей и почтовых сотрудников.

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Всеобщий режим самоизоляции в Курске действует вторую неделю. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

ИСТОЧНИК KP.RU