Режим самоизоляции в Курске по коронавирусу: как отличить волонтеров от мошенников?

9 Апр 2020 2020-04-09T11:04:46+03:00

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В волонтерском штабе акции #Мывместе, которую ОНФ инициировал совместно с «Волонтерами-медиками» и Ассоциацией волонтерских центров, зарегистрировано около 300 добровольцев. Волонтеры помогают пожилым и маломобильным гражданам: они доставляют еду, лекарства, стараются решить ряд бытовых вопросов, в том числе и оплатить коммунальные услуги. Граждане, нуждающиеся в помощи, могут оставить заявку по телефонам: 8-800-200-3411 или 8(4712)54-87-79.

Не стоит забывать, что волонтерами могут представиться мошенники. На этот случай разработали инструкцию по безопасности, которая состоит из трех степеней защиты. Прежде всего гражданину, желающему стать волонтером, нужно зарегистрироваться на сайте «мывместе.рф». В момент регистрации проходит проверка, и при положительном ее завершении человеку присваивается индивидуальный номер волонтера.

- Вторая степень защиты – индивидуальный бейдж, который выдается прошедшему регистрацию. Получив его, человек сможет работать на территории региона. Сотрудники областного комитета молодежной политики и туризма передают все данные в УМВД России по Курской области, где их заносят в базу. В том случае, если полицейские остановят на улице волонтера, они смогут его идентифицировать по бейджу и паспорту, а также найти в своей базе, - пояснил участник акции #МыВместе в Курской области Сергей Шумаков.

Третья степень защиты – своеобразный ключ безопасности для самих граждан. Во время приема заявки по телефону горячей линии им называют номер, который озвучивает волонтер, когда приходит к ним домой.

Благодаря такой системе защиты в Курской области не выявлены «волонтеры»-мошенники. Тем не менее не стоит доверять незнакомым и пренебрегать правилами безопасности.

В УМВД России по Курской области предостерегают граждан и сообщают, что ежедневно на уловки мошенников попадается порядка десяти курян, со счетов которых списывают до полутора миллиона рублей. Мошенники придумывают разные схемы. Они просят деньги, чтобы спасти родственников, предлагают выгодно купить или продать товар. Могут сообщить о несанкционированной транзакции, представляясь работниками банков; предлагают оплатить различные услуги в режиме онлайн.

Прервите разговор.

Проверьте информацию, касающуюся сферы банковских услуг, позвонив по номеру горячей линии, указанному с оборотной стороны вашей банковской карты.

Никому не сообщайте свои персональные данные.

Сомневаетесь – звоните в полицию!

Ранее в больнице имени Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Взятый при его жизни анализ на коронавирус оказался отрицательным.

Всеобщий режим самоизоляции в Курске действует вторую неделю. Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

ИСТОЧНИК KP.RU