Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: очереди выстроились на улице
В период самоизоляции отделения почты в Курске продолжают свою работу. Но с некоторыми оговорками. Так, в отделения связи не пускают больше трех человек в целях безопасности по коронавирусу - по принципу у одного окошка - один человек.
Посетителей просят соблюдать дистанциюФото: Светлана ВОЛКОВА
Поэтому посетители терпеливо стоят на улице в ожидании, когда можно войти внутрь вслед за вышедшим из отделения клиентом.
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Внутри - не больше трех клиентовФото: Светлана ВОЛКОВА
Также курян просят соблюдать в отделениях дистанцию в полтора метра.
Как уже сообщала КП, в Курской области - шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Положительные результаты на COVID-19 подтверждены специалистами в Москве. В то же время трое зараженных выздоровели и 8 апреля их выписали домой.
Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение карантина.
Они повлекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; на юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.
Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.
С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.
ИСТОЧНИК KP.RU