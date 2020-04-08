Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: очереди выстроились на улице

8 Апр 2020 2020-04-08T14:31:09+03:00

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В период самоизоляции отделения почты в Курске продолжают свою работу. Но с некоторыми оговорками. Так, в отделения связи не пускают больше трех человек в целях безопасности по коронавирусу - по принципу у одного окошка - один человек.

Посетителей просят соблюдать дистанциюФото: Светлана ВОЛКОВА

Поэтому посетители терпеливо стоят на улице в ожидании, когда можно войти внутрь вслед за вышедшим из отделения клиентом.

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Внутри - не больше трех клиентовФото: Светлана ВОЛКОВА

Также курян просят соблюдать в отделениях дистанцию в полтора метра.

Как уже сообщала КП, в Курской области - шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Положительные результаты на COVID-19 подтверждены специалистами в Москве. В то же время трое зараженных выздоровели и 8 апреля их выписали домой.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение карантина.

Они повлекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; на юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU