Руководитель Роспотребнадзора о коронавирусе в Курске: "Потенциал негативного развития ситуации в регионе довольно большой"

7 Апр 2020 2020-04-07T09:37:32+03:00

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- По данным на утро понедельника у нас сохраняется количество зараженных коронавирусом. В больнице им. Семашко по-прежнему находятся на лечении четыре человека. Однако круг их контактов – почти 300 человек, из них 34 в близком контакте. Потенциал негативного развития ситуации в регионе довольно большой, – сообщил руководитель Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин.

Кроме того, в больнице им. Н.А.Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний. Результат анализа на наличие у него коронавирусной инфекции еще ожидается из референс-центра Москвы.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер карантина.

Они влекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятеенльность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU