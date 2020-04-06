Режим самоизоляции в Курске 2020: утром в детсады привели 31 ребенка

6 Апр 2020 2020-04-06T11:41:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Как рассказал председатель комитета образования Сергей Белкин, ранее предполагалось посещение детских садов 66 малышами, но утром 6 апреля родители привели только 31 ребенка, в связи с этим работает восемь дежурных групп.

Дежурные группы работают в детских садах: N2, N77, N70, N24, N104, N105, N18, N92.

Напомним, что работа таких групп организована для детей тех курян, кто продолжает трудиться во время самоизоляции.

Речь идет о тех, кто работает в органах власти, на предприятиях с непрерывным производством, медицинских учреждениях и аптеках, магазинах товаров первой необходимости, в службах жизнеобеспечения.

Как уже сообщала КП, накануне в больнице Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний, сообщили в администрации региона. По словам курских медиков, анализ на коронавирус у него взяли накануне и отправили в столицу, но результат до сих пор не пришел.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер самоизоляции.

Они повлекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятеенльность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU