Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: на карантин попали около полусотни медработников

6 Апр 2020 2020-04-06T11:00:12+03:00

Медики находятся на карантине, у них взяли анализ на коронавирус Фото: предоставлено пресс-службой

Изменить размер текста: A A

Как уже сообщала КП, накануне в больнице Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний, сообщили в администрации региона. По словам курских медиков, анализ на коронавирус у него взяли накануне и отправили в столицу, но результат до сих пор не пришел.

По предварительным сведениям на карантин попали примерно 27 медиков, контактировавших с больным. Напомним, мужчина до этого находился в терапевтическом отделении БСМП.

До этого были изолированы на карантин примерно столько же сотрудников "скорой" и облбольницы, которые были в контакте с больной коронавирусом женщиной из Поныровского района.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер самоизоляции.

Они повлекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятеенльность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU