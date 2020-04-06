Режим самоизоляции в Курске: сроки введения маршрутных листов перенесли

6 Апр 2020 2020-04-06T10:43:37+03:00

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Как сообщил заместитель губернатора Юрий Князев, маршрутные листы начнут действовать с понедельника, 6 апреля, только в городах Железногорске и Курчатове. На остальной территории региона они будут введены позже, после отдельного распоряжения губернатора Курской области.

- Нами проработан регламент выдачи и действия маршрутных листов, однако их введение будет зависеть от динамики развития эпидемиологической ситуации. Администрация Курской области будет оперативно информировать граждан о дальнейших решениях по этому вопросу, — рассказал Юрий Князев.

Накануне в больнице Семашко скончался мужчина, который находился на лечении с внебольничной пневмонией и рядом сопутствующих заболеваний, сообщили в администрации региона. По словам курских медиков, анализ на коронавирус у него взяли накануне и отправили в столицу, но результат до сих пор не пришел.

Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер самоизоляции.

Они повлекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятеенльность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU