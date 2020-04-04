Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: на изоляции в Семашко - 60 пациентов

4 Апр 2020 2020-04-04T19:01:06+03:00

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По данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения на территории региона нового типа коронавирусной инфекции на 15:30 4 апреля, в области под медицинским наблюдением находятся 516 человек, подвергнутых изоляции. Карантин снят с 460 человек.

Напомним, на начало дня под медицинским наблюдением было 616 человек, подвергнутых изоляции.

В областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко на изоляции 60 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. Поступило восемь человек; у них взяты анализы на COVID-2019, которые находятся в работе.

В настоящее время в учреждении также четыре пациента, у которых лабораторно подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией. Все они находятся под наблюдением врачей, проводится необходимая терапия, сообщили в администрации региона.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU