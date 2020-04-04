Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: уровень самоизоляции составил 4.2

4 Апр 2020 2020-04-04T13:23:45+03:00

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В Курске идет уборка улиц, сообщили в мэрии.

- В связи с введением режима повышенной готовности, курские дорожники моют улицы два-три раза в день, - сообщили в мэрии города.

Отметим, что уровень самоизоляции сейчас в нашем городе 4.2, что позволяет дорожным службам беспрепятственно осуществлять уборку областного центра.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU