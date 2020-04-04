Социальная дистанция в Курске: курянам предлагают ходить в магазин по расписанию

4 Апр 2020 2020-04-04T12:12:54+03:00

Пока это рекомендательная мера, но скоро ее могут закрепить Фото: Светлана ВОЛКОВА

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В администрации Курской области предложили разграничить потоки людей по временному принципу и возрастной категории. Инициативу озвучили заместитель губернатора Курской области Юрий Князев и председатель правового комитета Александр Ерменчук. Первыми на улицу смогут выйти самые пожилые.

- Гражданам старше 60 лет мы рекомендуем посещать магазины, аптеки и по необходимости выходить из дома с 9:00 до 11:00; лицам в возрасте от 50 до 60 лет – с 11:00 до 13:00; с 16 до 30 лет – с 13:00 до 15:00; с 40 до 50 лет – с 15:00 до 17:00; с 30 до 40 лет – с 17:00 до 19:00. Это рекомендательные меры, но в случае ухудшения обстановки они станут обязательными к исполнению, - сказали в администрации региона.

Кстати, Госдумой приняты изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях: установлена жесткая административная ответственность за нарушение мер самоизоляции.

Они повлекут за собой наложение штрафов: на граждан - в размере от 1 до 30 тысяч рублей или предупреждение; на должностных лиц - от 10 до 50 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятеенльность без образования юрлица, - от 30 до 50 тысяч рублей; наации юрлиц - от 100 до 300 тысяч рублей.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU