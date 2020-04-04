2020-04-04T13:47:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: в Семашко поступили еще восемь человек с подозрением на коронавирус

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Курске на утро 4 марта 2020 года
Светлана ВОЛКОВА
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В областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко на изоляции 60 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониямиВ областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко на изоляции 60 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониямиФото: из открытых источников
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По данным на 7:30 4 апреля в областной инфекционной больнице им Н.А. Семашко на изоляции 60 пациентов с признаками ОРВИ и пневмониями. Поступило восемь человек, у них взяты анализы на covid-2019, которые находятся в работе в московском противочумном центре.

Также в настоящее время в учреждении четыре пациента, у которых лабораторно подтверждено заболевание новой коронавирусной инфекцией. Все граждане под наблюдением врачей, проводится необходимая терапия, заверили в администрации региона.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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