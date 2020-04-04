Всеобщий режим самоизоляции в Курске 2020: вход в городские парки запретили

4 Апр 2020 2020-04-04T11:46:06+03:00

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В Курске завершена работа по установке информационных табличек с просьбой к курянам воздержаться от посещения общественных пространств. На аншлагах значится, что вход в парки запрещен из-за распространения коронавируса.

Аншлаги размещены в 26 парках и скверах, сообщили в администрации Курска.

- Уважаемые куряне! Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких, - обращаются в мэрии к курянам.

Пожилым и маломобильным гражданам помощь оказывают волонтеры и социальные работники. Они доставляют продукты и лекарства, в том числе и выписанные по льготным рецептам. Связаться с волонтерами и оставить заявку можно по телефону горячей линии: 8-800-200-3411.

С 3 апреля на время режима повышенной готовности в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции ограничен проезд через Курчатов и Железногорск: там находятся важные для региона предприятия – Курская АЭС и Михайловский ГОК.

ИСТОЧНИК KP.RU