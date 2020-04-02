2020-04-02T15:38:38+03:00
Происшествия

Курский следственный комитет начал проверку по факту гибели на пожаре

ЧП произошло 1 апреля в Советском районе
Яна ШЕЛЕСТ
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По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решениеПо результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решениеФото: Из архива "КП"
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1 апреля примерно в 17 час 30 минут поступило сообщение о возгорании жилого дома в поселке Ленина Советского района. В результате пожара погиб 47-летний хозяин дома. По данному факту Горшеченский следственный отдел СУ СК по Курской области начал доследственную проверку.

В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Предположительно, возгорание дома могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Подобное ЧП произошло 30 марта в половине пятого утра в многоквартирном доме в поселке имени Карла Либкнехта. В результате пожара погиб 51-летний хозяин одной из квартир.

ИСТОЧНИК KP.RU

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