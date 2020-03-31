51-летний мужчина сгорел в квартире под Курском
30 марта примерно в 04 час 30 минут поступило сообщение о возгорании квартиры, расположенной в многоквартирном доме в поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района. В результате пожара погиб 51-летний хозяин квартиры.
По данному факту следственный комитет проводит доследственную проверку. В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками.
Предположительно, возгорание квартиры могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU