51-летний мужчина сгорел в квартире под Курском

31 Март 2020 2020-03-31T20:18:54+03:00

По данному факту следственный комитет проводит доследственную проверку Фото: Из архива "КП"

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30 марта примерно в 04 час 30 минут поступило сообщение о возгорании квартиры, расположенной в многоквартирном доме в поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района. В результате пожара погиб 51-летний хозяин квартиры.

По данному факту следственный комитет проводит доследственную проверку. В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками.

Предположительно, возгорание квартиры могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU