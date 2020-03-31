2020-03-31T20:18:54+03:00
Происшествия

51-летний мужчина сгорел в квартире под Курском

Следственный комитет начал проверку
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
По данному факту следственный комитет проводит доследственную проверкуПо данному факту следственный комитет проводит доследственную проверкуФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

30 марта примерно в 04 час 30 минут поступило сообщение о возгорании квартиры, расположенной в многоквартирном доме в поселке имени Карла Либкнехта Курчатовского района. В результате пожара погиб 51-летний хозяин квартиры.

По данному факту следственный комитет проводит доследственную проверку. В ходе осмотра места происшествия и проведения первоначальных проверочных мероприятий установлено, что мужчина злоупотреблял спиртными напитками.

Предположительно, возгорание квартиры могло произойти из-за неосторожного обращения огнем при курении. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Курске отключат архитектурную подсветку зданий
Мобильный комплекс по обследованию курян на коронавирус прекратил работу
51-летний мужчина сгорел в квартире под Курском
В Курске начался ямочный ремонт
Доставка бесплатных лекарств в период самоизоляции: как оформить заказ и когда привезут домой
Режим повышенной готовности в Курске из-за коронавируса: как выполняются предписания по дезинфекции
В Курске приступили к дезинфекции
Запрет на поездки на личном автомобиле в Курске: будет ли введен и для кого
Количество зараженных коронавирусом в Курске на 31 марта 2020 года: больные приехали из Москвы и заграницы
Роман Старовойт о первых случаях коронавируса в Курске: "Ввожу новые меры"
В Курской области зарегистрированы три первых случая заражения коронавирусом
Передвижение по Курску на машине в период самоизоляции: кому разрешены поездки и куда
Режим работы почты в Курске в период самоизоляции: как будут функционировать отделения связи
Курянина будут судить за сбыт поддельной купюры
Демонтированные в Курске светильники передали в районы
Курянку оштрафовали за жестокое обращение с сыном
Замгубернатора Курской области о коронавирусе: "Мы закрываем потребность в местах для размещения заболевших"
Режим самоизоляции в Курске из-за коронавируса: анализы троих курян проверяют на коронавирус в Москве
Причины выхода из квартиры в Курске во время самоизоляции: какие разрешены и что ждет нарушителей